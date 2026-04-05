Prof. Dr. Hasan Ünal, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 5 Nisan’da Suriye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin zamanlamasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ünal, söz konusu ziyaretin yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, bölgesel gelişmeler bağlamında da önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Ünal açıklamasında:

"DB Hakan Fidan'ın bugün - 5 nisan pazar - Suriye'ye yapmakta olduğu ziyaret ilginç ve önemli sonuçlar üretebilir.

Haberler doğruysa Suriye'de bulunan Zelenski ile de görüşecekmiş Sn. Fidan. Oysa Zelenki bir gün önce buradaydı.

Bu ziyareti gerekli kılan ikili konular olabilir ama esas önemli olan ziyaretin İran savaşı sırasında ve özellikle Hizbullah ile İsrail arasındaki savaşta Tel Aviv'in iyice sıkıştığı bir dönemde gerçekleşiyor olması...

Zaten haber doğruysa bölgesel meseleler ve özellikle Lübnan konusu da ele alınacakmış Ahmet El-Şara ve ekibinin Hizbullah düşmanlığı dikkate alındığında sanırım Sn Bakan El Şara'yı İsrail'in yanında Hizbullah'a karşı bir çatışmaya girme eğiliminden muhtemelen vazgeçirecektir.

Çünkü gayet haklı gerekçelerle İsrail eleştirisi yapan hükümetimizin Hizbullah'a karşı El Şara'yı savaşa teşvik edeceğini düşünmek akla ziyan.

Bu arada Zelenski'nin orada olması da kafa karıştırıcı; çünkü Zelenski yönetimi tam anlamıyla Tahran karşıtı cephede yer almış durumda ve Ukrayna'nın temin edeceği dronlar böyle bir işe girişmesi halinde El Şara'nın çok işine yarar; ancak bütün bu senaryolar Türkiye'nin başını ağrıtır, İsrail'i daha da azgınlaştırır ve hükümetin içerideki durumunu seçmen gözünde zora sokabilir.

Dolayısıyla Sn Bakanın ziyareti bu açıdan önemli ve eğer varsa bu tür macera girişimlerini önlemek açısından fevkalade zamanlı.

Eğer bu tür ihtimaller yok idiyse gezinin bu araya sıkıştırılması ve daha dün burada olan Zelenski ile orada görüşülmesi sadece ilginç bir tesadüf...

Bakalım ne çıkacak???" ifadelerini kullandı.