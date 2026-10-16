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Kaynak: Haber Merkezi

Avrupa'da artan konut fiyatları ve kiralar, yurttaşların gelirlerini giderek daha fazla azaltıyor. Deutsche Bank Araştırma Enstitüsü'nün paylaştığı Mapping the World's Prices (Dünya Fiyatları Haritası 2026) raporu, Avrupa şehirlerindeki kira yükünü gözler önüne serdi.

Euronews'in paylaştığı araştırmada, aynı şehirde ikamet eden ve kişi başına ortalama net maaş alan iki çalışanın toplam gelirine bakıldı. Bu gelirden şehir merkezindeki üç yatak odalı (3+1) bir dairenin aylık kirası çıkarılarak geriye kalan tutar ortaya koyuldu.

KİRALAR FAHİŞ BİR ŞEKİLDE ARTTI

Gerçekleştirilen araştırmada İstanbul'da kişi başına ortalama aylık net maaş 1.027 avro (yaklaşık 57 bin TL), şehir merkezindeki üç yatak odalı bir dairenin aylık kirası ise 1.701 avro (yaklaşık 95 bin TL).

İki çalışan yurttaşın toplam 2.054 avroluk (yaklaşık 114 bin TL) net gelirinden kira gideri çıkarıldığında geriye sadece 353 avro (yaklaşık 20 bin TL) kalıyor.

İSTANBUL KİRA ÇIKINCA ELİNDE EN AZ PARA KALAN İKİNCİ AVRUPA ŞEHRİ OLDU

Ortaya çıkan sonuçtan sonra İstanbul, inceleme altına alınan 28 Avrupa şehri arasında kira sonrasında çalışan kişilerin elinde en az para kalan ikinci şehir olarak öne çıktı. İlk sıradaki Lizbon'da ise iki maaştan kira sonrası sadece 253 avro (yaklaşık 14 bin TL) kalıyor.

Bu miktarlar, gıda, elektrik, doğal gaz, ulaşım ve diğer zorunlu harcamalar karşılanmadan önceki miktarları ortaya koyuyor.

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN TABLO ÇOK VAHİM

Araştırma ortalama net maaşlara bakarken, Türkiye'de asgari ücretle çalışan kişilerin karşı karşıya olduğu tablo çok daha ağır olarak görülüyor.

2026 senesinde net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş. Bu miktara göre, her ikisi de asgari ücretle çalışan bir çiftin toplam aylık geliri 56 bin 151 TL.

Deutsche Bank'ın İstanbul şehir merkezi için ortaya koyduğu yaklaşık 95 bin TL'lik kira, bu çiftin toplam gelirini yaklaşık 39 bin TL aşıyor.

HANGİ KENTTE NE KADAR KALIYOR?

Gerçekleştirilen araştırmada kira ödendikten sonra çalışanların elinde en fazla para kalan Avrupa şehri İsviçre'nin Zürih kenti oldu.

Zürih'te üç yatak odalı bir dairenin aylık kirası 5.502 avroya (yaklaşık 307 bin TL) çıkmasına rağmen yüksek maaşlar nedeniyle çalışan bir çiftin elinde kira sonrasında yaklaşık 9.140 avro (yaklaşık 509 bin TL) kalıyor.

Zürih'i 8.783 avroyla Cenevre, 5.890 avroyla Lüksemburg, 5.238 avroyla Birmingham ve 5.233 avroyla Kopenhag takip ediyor.

Avrupa'nın diğer büyük şehirlerindeki kira sonrası elde kalan aylık gelir şu şekilde,

Londra: 3.148 avro (yaklaşık 175 bin 400 TL)

Madrid: 1.905 avro (yaklaşık 106 bin 100 TL)

Roma: 1.265 avro (yaklaşık 70 bin 500 TL)

Atina: 1.148 avro (yaklaşık 64 bin TL)

Milano: 697 avro (yaklaşık 38 bin 800 TL)