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İngiliz finans sektörünün köklü isimlerinden Lloyds Banking Group, değişen tüketici alışkanlıkları ve dijital bankacılığa yönelik artan talep doğrultusunda kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirket bünyesinde faaliyet gösteren Lloyds Bank ve Halifax markalarına ait toplam 95 şube, alınan yeni kararla kapılarını kalıcı olarak kapatacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞUBELERİN YERİNİ ALIYOR

Lloyds Banking Group yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, bu radikal kararın temelinde müşterilerin bankacılık pratiklerindeki belirgin değişim yatıyor. Fiziksel şubelerdeki nakit çekme ve gişe işlemlerinin giderek azalması, grubun stratejisini yeniden şekillendirdi.

Müşterilerin işlemlerini mobil uygulamalar, internet siteleri ve telefon bankacılığı üzerinden yapmayı tercih etmesi, bankanın dijital kanallara yaptığı yatırımları hızlandırmasına ve fiziksel şube ağını daraltmasına neden oldu.

KAPANIŞ TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

İngiliz The Mirror gazetesinin yayımladığı verilere göre, 95 şubenin faaliyetlerine son verme süreci bir anda değil, 2026 ile 2027'nin ilk yarısını kapsayan bir takvim doğrultusunda, kademeli olarak gerçekleştirilecek.

2026 yılı sonunda Birleşik Krallık genelinde 44 şube faaliyetlerini durduracak. 2027’nin ilk yarısında ise ek olarak 13 şube daha kapatılacak.

Bu takvimin sonunda, Lloyds Bank tek başına 57 şubesine veda etmiş olacak. Geriye kalan şube kapanışlarının Halifax markası altında gerçekleşmesi planlanıyor.

Bankacılık devi, bu sürecin ardından fiziksel hizmet noktasından ziyade teknolojik altyapısını güçlendirmeye odaklanacak.