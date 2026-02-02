Tekirdağ ve Kırklareli illerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle toplamda 6 ilçede eğitim faaliyetleri durduruldu.

İki ilin yetkilileri tarafından yapılan ayrı açıklamalarla, bugün için geçerli olmak üzere resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiği duyuruldu.

TEKİRDAĞ'DA İKİ İLÇEDE EĞİTİME ARA

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Malkara ve Saray ilçelerinde tüm okullarda ve Halk Eğitim Merkezleri'nde eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.

KIRKLARELİ'NDE ÜÇ İLÇEDE EĞİTİME ARA

Kırklareli Valiliği ise kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitimin durdurulduğunu açıkladı. Aynı valilik, il genelindeki taşımalı eğitim faaliyetlerinin de bir günlüğüne askıya alındığını belirtti.

KAMU PERSONELİ İÇİN İDARİ İZİN

Her iki ilin açıklamalarında, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin bugün için idari izinli sayılacağı ifade edildi.