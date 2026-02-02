Zeytinburnu Merkez efendi mahallesi, Panoroma Topkapı Sitesi’nde meydana gelen olayda, -2. Katta bulunan garajda elektrikli bir araba bilinmeyen nedenle aniden patladı.

Yaşanan patlama sonrası sokakta büyük bir panik yaşanırken, görgü tanıklarının ifadesine göre, çıkan yangın diğer araçlara sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Site sakinleri binadan hızla tahliye edilirken, patlama sesini duyan diğer sitedeki vatandaşlar ise sokağa döküldü.

Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Patlamada can kaybının olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.