Dijital iletişimin vazgeçilmez bir parçası olan emojilere yenileri ekleniyor. Unicode Konsorsiyumu, akıllı telefon dünyasına girmeye aday yeni emoji listesini kamuoyuyla paylaştı.

Emoji 18.0 güncellemesi kapsamında değerlendirilen bu yeni karakterler, onaylanmaları halinde hem iPhone hem de Android cihazlarda yerini alacak.

LİSTEDE NELER VAR?

Emojipedia tarafından aktarılan bilgilere göre, şu an değerlendirme aşamasında olan taslak listede 9 farklı sembol dikkat çekiyor. Kullanıcıların yakında mesajlaşırken kullanabileceği aday emojiler şunlar:

Gözlerini kısarak bakan (yargılayıcı) bir yüz ifadesi,

Sağa ve sola işaret eden başparmak hareketleri,

Turşu,

Deniz feneri,

Meteor,

Silgi,

Saplı bir ağ,

Monark kelebeği.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Yeni emojilerin akıbeti için gözler Eylül ayına çevrilmiş durumda. Nihai listenin bu tarihte netleşmesi bekleniyor. Ancak listenin kesinleşmesi, emojilerin hemen telefonlara geleceği anlamına gelmiyor. Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin, bu yeni sembolleri kendi tasarım dillerine uyarlayarak işletim sistemlerine entegre etmeleri gerekiyor.

Özellikle iPhone tarafında yeni emojilerin kullanıma sunulması belirli bir takvime bağlı. Apple'ın bu tasarımları iOS güncellemeleriyle dağıtması öngörülüyor. Mevcut planlamalar doğrultusunda, bu 9 yeni emojinin iOS 27 ile birlikte 2026 yılının sonları veya 2027 yılının başlarında kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

Yetkililer, listenin henüz taslak aşamasında olduğunu ve Unicode’un inceleme sürecinde bazı değişikliklerin yapılabileceğini de hatırlatıyor.