İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı, ki askerin, aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu şehit olmasının yankıları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik basında yer bulan iddialarla ilgili "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Açıklamada Alayın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamadığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddialar basında yer almaktadır. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır. İskenderun'da yeni kurulan Amfibi Kolordusuna bağlı bir tugayın konuşlanması ile birlikte asker sayısı sekiz bine kadar çıkacaktır."

NE OLMUŞTU?

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’ndaki 7 asker 25 Temmuz 2025 günü hastaneye kaldırılmıştı. Muhafız er Hayrullah Halit Kahraman ve ikmal er Semih Erdoğan hayatını kaybetmişti. Otopsi sonucunda iki askerin uzun süre güneş altında bırakıldıkları, vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldükleri tespit edildi. Askerlerin susuz bırakıldığı iddia edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki idari tahkikatta Alay Komutanı ve Tabur Komutanı’nın arasında bulunduğu 4 personel ihraç edildi. Sekiz personele disiplin cezası verildi.