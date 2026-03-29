Türkiye’de dış politika başlıklarına ilişkin kamuoyu eğilimi yapılan son anketlerle ortaya kondu. MetroPOLL Araştırma’nın Mart 2026 verileri, vatandaşların hem İran-ABD gerilimine hem de NATO’nun rolüne bakışını gözler önüne serdi.

İRAN GERİLİMİNDE TERCİH: TARAFSIZLIK

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 68,1’i İran ile ABD-İsrail arasında yaşanan gerilimde Türkiye’nin tarafsız kalması gerektiğini düşünüyor.

“İran’a destek verilmeli” diyenlerin oranı yüzde 22,6 olurken, “ABD ve İsrail’e destek verilmeli” diyenlerin oranı yüzde 2,1’de kaldı. Katılımcıların yüzde 7,2’si ise bu konuda görüş belirtmedi.

Parti bazlı dağılımda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Tüm seçmen gruplarında en yüksek oran “tarafsızlık” seçeneğinde birleşti.

PARTİLERE GÖRE DAĞILIM DİKKAT ÇEKTİ

Ankette siyasi parti tercihine göre dağılımlar da incelendi. Buna göre tüm parti seçmenlerinde en yüksek oran “tarafsız kalınmalı” görüşünde birleşti.

AK Parti seçmeninde bu oran yüzde 64,4 olurken, CHP’de yüzde 67,6, MHP’de yüzde 67,8, İYİ Parti’de yüzde 73,6 olarak ölçüldü. DEM Parti seçmeninde ise “tarafsızlık” oranı yüzde 54,8 ile diğer partilere göre daha düşük kaldı.

NATO HÂLÂ ÖNEMLİ AMA DESTEK GERİLİYOR

Aynı araştırmada NATO’nun Türkiye’nin güvenliği açısından rolü de ölçüldü. Buna göre katılımcıların yüzde 61’i NATO’nun Türkiye için önemli olduğunu ifade etti.

Ancak 2018 yılıyla kıyaslandığında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. NATO’yu önemli bulanların oranı yüzde 65,1’den yüzde 61’e gerilerken, “önemli değil” diyenlerin oranı yüzde 21,6’dan yüzde 27,6’ya yükseldi.

PARTİLERE GÖRE DAĞILIM FARKLILAŞTI

Ankette siyasi parti seçmenlerine göre dağılımlar da incelendi. NATO’yu önemli bulanların oranı AK Parti seçmeninde yüzde 59,7, CHP’de yüzde 65,3, İYİ Parti’de yüzde 62,8 olarak ölçüldü.

MHP seçmeninde bu oran yüzde 52,5, DEM Parti seçmeninde yüzde 48,9 seviyesinde kaldı. Protesto oy kullananlarda ise NATO’yu önemli bulanların oranı yüzde 69,9 ile en yüksek seviyeye ulaştı.

GENEL TABLO: DENGELİ DIŞ POLİTİKA BEKLENTİSİ

Anket sonuçları, Türkiye’de geniş bir kesimin dış politikada taraf olmaktan kaçınan, dengeli bir yaklaşımı benimsediğini ortaya koydu.

Vatandaşların bir yandan NATO’nun güvenlik açısından önemini kabul ettiği, diğer yandan bölgesel krizlerde tarafsız kalınmasını tercih ettiği görüldü.