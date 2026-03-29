Ülkemizde bir dönem Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını giyen Vagner Love, geçtiğimiz günlerde profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurmuştu, Brezilyalı yıldız, duygusal bir mesaj paylaştı.

“HAYATIMIN EN DUYGUSAL GÜNLERİNDEN BİRİ”

41 yaşındaki forvet, açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün hayatımın en duygusal günlerinden biri. Futbolla geçirdiğim yılların ardından sahadaki kariyerime resmen son veriyorum. Bu yıllar mücadele, adanmışlık ve sonsuz sevinçlerle doluydu; aynı zamanda beni sporcu ve insan olarak geliştiren zorlukları da içeriyordu. Bangu’dan çıkan ve sadece futbol oynamayı hayal eden o çocuk, önemli formalar giymeyi, kritik goller atmayı, kupalar kazanmayı ve taraftar sevgisini hissetmeyi asla hayal edemezdi. Bunlar ömür boyu taşınacak anılar.”

“KALBİM MİNNET DOLU”

Vagner Love, teşekkürlerini de dile getirdi:

“Öncelikle Tanrı’ya ve her zaman yanımda olan aileme teşekkür ediyorum. Kariyerimin bir parçası olan tüm kulüplere, takım arkadaşlarıma, teknik ekiplere ve en önemlisi taraftarlara minnettarım. Attığım her golden sonra duyduğum sevinç çığlıkları, galibiyetlerdeki destek ve zor zamanlarda yanımda oluşunuz… Bunların hepsi her şeye değdi. Sahadan minnet dolu bir kalple ve görevimi yerine getirmiş olmanın huzuruyla ayrılıyorum. Futbol bana her şeyi verdi, ben de ona sevgi, adanmışlık ve gollerle karşılık vermeye çalıştım. Sahaya olan sevgim burada bitiyor ama futbola olan tutkum sonsuza kadar sürecek. Her şey için çok teşekkür ederim!”