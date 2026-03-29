Coca-Cola, Avrupa’da bazı ürünlerinde tespit edilen yüksek klorat seviyeleri nedeniyle geri çağırma süreci başlattı.

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC), Coca-Cola Europacific Partners Belçika tarafından üretilen bazı içeceklerin piyasadan toplatıldığını açıkladı. Söz konusu ürünlerin Belçika ile birlikte Hollanda, Almanya, Fransa, İngiltere ve Lüksemburg’da da satışa sunulduğu belirtildi.

Geri çağırma kapsamına belirli üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite ve Fuse Tea’nin yanı sıra Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalı içecekler de dahil edildi. Yetkililer, hem kutu hem de cam şişe ürünlerin bu süreçten etkilendiğini bildirdi.

Tüketicilere yönelik yapılan uyarıda, söz konusu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulanırken, ürünlerin satın alındıkları noktalara iade edilebileceği ifade edildi.

Klorat maddesinin genellikle su arıtma ve gıda işleme süreçlerinde kullanılan klor bazlı dezenfektanlardan kaynaklanabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, yüksek seviyelerde kloratın sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Geri çağrılan ürünlerin Belçika’nın Gent kentindeki tesiste üretildiği ve kasım ayından itibaren piyasaya dağıtıldığı aktarıldı.