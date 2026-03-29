Anasayfa Spor İtalyan basını Fenerbahçe'yi Mourinho ile karşı karşıya getirdi

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde eski oyuncusunu kadrosuna katmak için eski teknik direktörü Jose Mourinho ile karşı karşıya geleceğini iddia etti.

Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırırken eski oyuncusu Filip Kostic yeniden gündeme geldi.

Juventus sözleşme yenilememe kararı almasıyla birlikte Kostic sezon sonunda serbest kalacak.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Kostic’in transferi için devreye giren kulüplerden biri de Fenerbahçe oldu.

Oyuncunun daha önce Jose Mourinho döneminde sarı-lacivertli formayı giymiş olması, bu transferde önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

33 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu için yalnızca Fenerbahçe değil, birçok kulüp de devrede.

Mourinho'nun eski öğrencisini Benfica’da görmek istediği belirtilirken Cagliari, Parma, Genoa, Fiorentina ve Atalanta’nın da oyuncuya ilgi gösterdiği kaydedildi.

Bu sezon Juventus formasıyla 22 maçta görev alan Filip Kostic, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’nin eski oyuncusunun transferinde Mourinho ile karşı karşıya gelmesi, yaz döneminin en çok konuşulacak konularından biri olacak gibi duruyor..

