Kaynak: ANKA

Dalaman Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmak ve ailelerin eğitim giderlerini azaltmak amacıyla kırtasiye desteği çalışması başlattı.

Belediyenin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukları için okul çantaları hazırlandı. İçerisinde defter, kalem, boya kalemi ve kalemtıraşın da bulunduğu kırtasiye paketlerinin dağıtımına bugün başlandı.

Çalışmayla öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz başlamalarına katkı sunulması ve ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim döneminin başındaki ekonomik yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

“EĞİTİME YAPILAN HER DESTEK, GELECEĞİMİZE YAPILAN YATIRIMDIR”

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, belediyeciliğin yalnızca fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Belediyecilik sadece yollar yapmak, parklar düzenlemek değildir; ihtiyaç duyulan her anda hemşehrilerimizin yanında olmak, çocuklarımızın geleceğine dokunmaktır. Çünkü biliyoruz ki eğitime yapılan her destek, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır.

Defterden kaleme, boya kaleminden kalemtıraşa kadar öğrencilerimizin eğitim hayatında ihtiyaç duyacağı kırtasiye malzemelerini çocuklarımız için hazırladık. Bizim için bu destek, sadece bir çanta ve kırtasiye malzemesi vermekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Çocuklarımızın okul heyecanına ortak olmak, onların eğitim yolculuklarına küçük de olsa bir katkı sunabilmek ve yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek bizim için büyük bir mutluluk.”

“HİÇBİR ÇOCUĞUMUZ EĞİTİMİNDEN GERİ KALMASIN”

Sosyal destek çalışmalarında ailelerin ve çocukların mahremiyetine önem verdiklerini ifade eden Durmuş, desteklerin insan onuruna yakışır biçimde ulaştırılması konusunda hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Durmuş, şöyle devam etti:

“Hiçbir evladımızın ya da ailemizin rencide olmasını, kendisini farklı veya eksik hissetmesini istemiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği desteklerimizi, insan onuruna yakışır şekilde ve kimsenin kalbini kırmadan ulaştırmaya özen gösteriyoruz.

Biz istiyoruz ki hiçbir çocuğumuz imkânsızlıklar nedeniyle eğitiminden geri kalmasın. Her çocuğumuz eşit fırsatlarla, özgüvenle ve umutla geleceğe yürüsün. Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı büyütmek, hayallerine destek olmak ve onların daha güzel bir geleceğe hazırlanmasına katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.”