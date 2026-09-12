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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

kırtasiyesiydi, kıyafetiydi katlanan okul maliyetlerinden beli bükülen veliler, bir de servis araçlarının

keyfi fiyatlandırmasıyla karşı karşıya. resmi tarifesi 48 bin lira olan mesafe için 140 bin lira istiyorlar.

MALİYETLER ÇOK AĞIR

Okullar pazartesi günü başlıyor. Veliler de çocuklarının okul ihtiyaçları için alışverişe çıktı. Ancak kırtasiye maliyeti ilkokul öğrencileri için 7 bin, lise için 10 bin lirayı buluyor. Bir de okul üniforması, çorap, kışlık ayakkabı, kaban, eşofman ve spor ayakkabı gibi masraflar bulunuyor. Bunun maliyetinin de 16 bin lira civarında olduğu belirtiliyor. Servis ücretleri de can yakıyor. Resmi rakamlara göre, yıllık servis ücretleri İstanbul’da mesafeye göre 39 bin 970 liradan 93 bin 610 liraya, Ankara’da 27 bin 331 liradan 40 bin 432 liraya, İzmir’de ise 32 bin 850 liradan 83 bin 250 liraya kadar çıkıyor.

92 BİN LİRA FARK VAR

Ancak servisçilerin birçoğu, resmi rakama göre değil kendi belirlediği fiyata göre para talep ediyor. Şikayetvar’a bu konuda şikayet yağdı. İzmir’de çocuğunun okuluyla evi arasındaki gidiş-geliş mesafesinin yaklaşık 5 kilometre olduğunu belirten bir veli, resmi tarifeye göre yıllık servis bedelinin yaklaşık 48 bin 249 TL olmasına rağmen, kendisinden 140 bin TL peşin ücret talep edildiğini öne sürdü. Bir başka veli ise anaokuluna giden çocuğu için 9 aylık servis ücretinin resmi olarak 79 bin 443 lira alınması gerekirken 161 bin 158 TL olarak, hem de peşin olarak istendiğini aktardı.

BİR DE TEHDİT EDİYORLAR

İstanbul’da bir veli de çocuğunun okul servis ücretinin resmi tarifeye göre yaklaşık 62 bin 658 TL hesaplandığını ama kendisine bildirilen yıllık servis ücretinin 105 bin 634 TL olduğunu kaydetti. Ankara’dan bir başka başvuruda ise aylık azami ücretin 3 bin 865 TL olduğu belirtilirken, veliden 4 bin 800 TL talep edildiği öne sürüldü. Bir veli de yıllık 77 bin TL servis ücretini peşin ödediğini

ancak daha sonra kendisinden yüzde 20 oranında ek ücret talep edildiğini belirtti. Başka bir veli ise kendisinden ek ödeme istendiğini, aksi takdirde öğrencinin servise alınmayacağının söylendiğini öne sürdü.