Olay Adana’daki bir devlet hastanesinde yaşandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Uzmanı Dr. Ş.G.A. (41), nöbet sırasında şiddetli kas ağrısı nedeniyle hastane eczanesinden kas gevşetici ilaç isteyerek iğne yaptırdı. İğnenin ardından doktor uyuşma ve solunum sıkıntısı yaşadı.

TALİHSİZ DOKTOR YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Dr. Ş.G.A.'nın durmunun kötüleşmesi üzerine, kendisine yapılması gereken kas gevşetici yerine, ismi bu ilaca çok benzeyen ancak sadece genel anestezide kullanılan çok güçlü bir ilaç enjekte edildiği iddia edildi.

Talihsiz doktor yoğun bakıma alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı hastane yönetimi ve ilacı eczaneden çıkaran personelden, iğneyi yapan hemşireye kadar inceleme başlattı.