Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Söğütlü Mahallesi Ekmekçi Sokak’ta bulunan Doğan İletişim isimli iş yerinden meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda P.Ç., M.B.Ü. ve M.B. 22 Ocak 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, 23 Ocak 2026 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece P.Ç.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine, M.B.Ü. ve M.B.’nin ise adli kontrol (ev hapsi) şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.