Ramazan ayının başlaması ile birlikte restoranlar ve siparişleri yetiştirmeye çalışan kuryeler büyük yoğunluk yaşıyor. Türkiye genelinde günde ortalama verilen 1 milyon sipariş hacminin iftara bir saat kala gelmesi büyük sorunlara neden oluyor. Bu durum mutfaklarda büyük sıkışıklığa neden olurken kuryelerin siparişleri yetiştirmesinde ciddi sorunlar meydana geliyor.

Şikâyet platformları ve sosyal medyada paylaşılan kullanıcı yorumları, iftara yetişmeyen siparişlerin her yıl benzer mağduriyetlere yol açtığını gösteriyor.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre, sektör temsilcileri, sorunun temelinde aynı dakikalara yığılan talebin bulunduğunu söylüyor. Gün içinde görece sakin olan sipariş trafiği, iftara 30–45 dakika kala âdeta patlama yaşıyor. Bu yoğunluk hem kuryelerin kapasitesini aşıyor hem de restoran mutfaklarında aksamalara yol açıyor.

KAPASİTEMİZ YETMİYOR

İstanbul Beylikdüzü’nde döner kebap restoranı işleten Hacı Bayramoğlu, “İftara bir saat kala âdeta sistem kilitleniyor. Aynı anda yüzlerce sipariş düşüyor. Mutfak kapasitemizi artırıyoruz, ekstra personel alıyoruz ama yine de yetişmek zor oluyor. En büyük sıkıntı ise iftara birkaç dakika kala iptal edilen ya da geç ulaştığı için geri çevrilen siparişler. O yemekleri yeniden satma şansımız olmuyor. Hem maliyet hem de israf açısından bizi zorluyor” dedi.

Bir yemek platformunda çalışan kurye ise “İftara 40–45 dakika kala telefon susmuyor. Aynı bölgede arka arkaya teslimat çıkıyor ama trafik çok yoğun oluyor. Park yeri bulmak ayrı sorun, site girişleri ayrı zaman kaybettiriyor. Müşteri doğal olarak yemeğin tam ezan saatinde kapıda olmasını istiyor ama bazen fiziksel olarak mümkün olmuyor” diye konuştu.

SİPARİŞ SİSTEMİ DEĞİŞMELİ

Uzmanlar, çözümün planlı sipariş modelinden geçtiğini belirtiyor. Gün içine yayılan ön sipariş sistemlerinin teşvik edilmesi, kullanıcıların iftar saatinden saatler önce sipariş vererek belirli bir teslimat aralığı seçmesi ve restoranların kapasiteye göre sipariş kabul etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Teslimat saat aralıklarının daha net tanımlanması, “ezan dakikasına teslim” beklentisinin yerine 15–20 dakikalık zaman dilimleri oluşturulması öneriliyor. Ayrıca ramazan dönemine özel geçici kurye istihdamı, bölgesel yoğunluk haritalarıyla sipariş yönlendirme ve dinamik kapasite planlaması gibi teknolojik çözümler de gündeme geliyor.