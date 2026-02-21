Türkiye'de ekonomik darboğaza dayanamayan pek çok şirket iflas bayrağını çekiyor. Bursa'da tanınan ve yalıtım sektöründe faaliyet gösteren Kule Yalıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için iflas kararı açıklandı.

İFLASINA KARAR VERİLDİ

Birçok projeye de imza atan şirketin konkordato başvurusunu Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi redetti. Mahkeme 18 Şubat 2026 saat 14.31 itibariyle şirketin iflasına karar verdi. Kararın ardından konkordato sürecinde verilen tüm geçici tedbirler de kaldırılmış oldu.

Bursa Ticaret Sicili'ne 126654 numarasıyla kayıtlı olan şirket için iflas tasfiyesinin basit usulle yürütülmesine de hükmedildi. Sürecin gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğü'ne bildirileceği aktarıldı. Konkordato komiserinin görevi de mahkeme kararıyla bitti.

İFLAS YAYIMLANDI

İlan.gov.tr'de yayımlanan ilanda yer alan bilgiler ise şu şekilde oldu;

"Davalılar MUSTAFA FURKAN ATİK - 29545320886 ve KULE YALITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Mersis Numarası 0591090181900001 VERGİ NO: 5910901819 TİC.NO: 126654'nin konkordato taleplerinin ayrı ayrı reddine; Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünün 126654 Sicil numarasına kayıtlı KULE YALITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin 18/02/2026 tarih, saat 14:31 itibariyle İFLASINA, İflas Tasfiyesinin basit tasfiye olarak uygulanmasına,İFLASIN GECİKMEKSİZİN BURSA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NE BİLDİRİLMESİNE,İflas avanslarının ilgili iflas müdürlüklerine aktarılmasına, Konkordato Komiseri NESLİHAN URULU'nun görevinin sonlandırılmasına, Davacılara verilen mühlete ilişkin tüm tedbirlerin kaldırılmasına, Kararın İİK 288.maddesi uyarınca ilan olunur."