İncir tatlısı, özellikle Ramazan aylarında iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan, kuru incir kullanılarak hazırlanan pratik ve hafif bir tatlı çeşididir. Genellikle kuru incirlerin yumuşatılıp ceviz, şeker, tereyağı veya baharatlarla doldurulup şerbetlenerek ya da sütlü muhallebi kıvamında pişirilerek sunulan bu tatlı, hem besleyici hem de mideyi yormayan özellikleriyle öne çıkar. Kuru incir dolması olarak da bilinen versiyonu en popüler olanıdır. Doğal şeker kaynağı olan incir sayesinde rafine şeker kullanımı az tutulabilir ve sağlıklı bir alternatif sunar. Ramazan'da ağır tatlılara alternatif olarak tercih edilir çünkü sindirimi kolaydır ve tok tutma etkisi yüksektir.

Uzun süren oruç sonrası tatlı ihtiyacı hissedildiğinde ağır şerbetli tatlılar yerine incir tatlısı idealdir. Kuru incir doğal lif ve mineral zengini olduğundan kan şekerini ani yükseltmeden dengeler. Ceviz eklenmesiyle omega-3 ve sağlıklı yağlar alınır. Bu tatlı, iftardan sonra hafif bir tatlı arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Ayrıca hazırlanması 30-40 dakikayı geçmez ve evdeki malzemelerle yapılabilir. Ramazan sofralarında hem geleneksel hem modern damaklara hitap eder.

4 kişilik evde incir tatlısı nasıl yapılır?

Evde 4 kişilik incir tatlısı hazırlamak oldukça basittir. En yaygın ve hafif versiyonu kuru incir dolması tarzıdır. Malzemeler şöyle sıralanır:16-20 adet kuru incir

1 su bardağı ceviz içi

4-5 yemek kaşığı toz şeker ya da 3 yemek kaşığı pekmez

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı tarçın

İsteğe bağlı sütlü versiyon için yarım litre süt ve 2 yemek kaşığı nişasta

Yapılışı adım adım şöyle:

Kuru incirleri bir kaba alın ve üzerlerine kaynar su dökerek 15-20 dakika bekletin ki yumuşasınlar. Suyunu süzüp sap kısımlarını kesin. Parmakla hafif bastırarak içlerini çukurlaştırın. Bir tavada tereyağını eritin, dövülmüş cevizi ve şekeri ekleyip hafifçe kavurun. Tarçını da katıp karıştırın. Bu harçla incirlerin içini doldurun. Doldurulmuş incirleri geniş bir tencereye dizin. Üzerine kalan şekeri serpin ve yarım su bardağı su ekleyin. Kısık ateşte incirler yumuşayıp şerbeti çekene kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın ve üzerine çekilmiş ceviz veya hindistan cevizi serpin. Sütlü versiyon istenirse: Yumuşayan incirleri doğrayın, süt, nişasta ve şekerle kaynatıp muhallebi kıvamına getirin. Buzdolabında soğutup servis edin. Bu versiyon daha kremamsı ve hafif olur.



4 kişi için ne kadar incir alınmalı?

4 kişilik incir tatlısı için genellikle 16 ila 20 adet kaliteli kuru incir yeterlidir. Kişi başı 4-5 adet incir düşer. Eğer daha büyük porsiyon istenirse 25 adede çıkılabilir. İncir sayısı tatlının kıvamına ve dolgu miktarına göre ayarlanabilir.İncir Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?İyi bir incir tatlısı için kuru incir seçimi çok önemlidir. Kuru incir alırken şu noktalara dikkat edin:Kabuğu parlak ve açık renkli olsun, mat veya çok koyu renkli incirler bayat olabilir.

Dokunulduğunda yumuşak ama sertleşmemiş, ezik veya küflü olmayanlar tercih edin.

Kokusu doğal ve tatlı olsun, herhangi bir küf veya kimyasal koku olmasın.

Boyutları homojen olsun, çok küçük olanlar çabuk dağılır, çok büyük olanlar ise dolgu için uygun olmayabilir.

Organik veya güvenilir markalardan alınan incirler aflatoksin riskini azaltır.

Taze incir mevsiminde kullanılırsa tatlı daha aromatik olur ancak kuru incir yıl boyu erişilebilir olduğu için en pratik seçenektir.

İncir tatlısına süt eklenmeli mi?

İncir tatlısına süt eklemek tamamen tercihe bağlıdır. Klasik kuru incir dolması versiyonunda süt kullanılmaz, sadece şerbet veya tereyağlı kavrulmuş cevizle hazırlanır. Bu haliyle daha hafif ve meyve odaklı olur. Ancak sütlü incir tatlısı yapmak isterseniz muhallebi kıvamında çok daha kremamsı ve doyurucu bir tatlı elde edersiniz.

Süt eklenirse incirler doğranıp süte karıştırılır, nişasta ile koyulaştırılır. Bu versiyon Ramazan'da özellikle hafif sütlü tatlı sevenler için uygundur. Süt eklemek tatlıyı daha yumuşak ve ferahlatıcı kılar ama laktoz hassasiyeti olanlar süt yerine bitkisel süt kullanabilir. Sonuç olarak süt eklenip eklenmemesi damak zevkinize ve istenen kıvama göre değişir. Her iki versiyon da nefis olur ve iftar sonrası için idealdir. Afiyet olsun!