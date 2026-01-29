Türkiye’nin tanınmış yerli fast-food markalarından biri olan ve "Enburger" çatısı altında faaliyet gösteren Yesen Burger, içine düştüğü ekonomik darboğaz nedeniyle mahkemeye başvurdu.

Finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan şirket, iflasın eşiğinden dönmek adına konkordato talebinde bulundu.

Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından incelenen başvuru sonucunda, şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

Süreci denetlemek ve yönetmek amacıyla mahkeme heyeti tarafından 3 kişilik bir konkordato komiser heyeti atandı.

ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK SÜRE BAŞLADI

Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda, “İcra İflas Kanunu'nun 288. maddesi gereğince alacaklılara 7 günlük itiraz süresi” tanındı. Bu yasal süre zarfında alacaklılar, şirketin sunduğu konkordato talebine karşı itirazlarını iletebilecek ve mali duruma dair ellerindeki delilleri mahkemeye sunabilecekler.

BÜYÜME HEDEFLERİ MALİYETLERE TAKILDI

2000’li yılların başında kurulan ve özellikle Marmara Bölgesi’nde yaygınlaşan Yesen Burger, "Bİ YESEN anlarsın" sloganıyla sektörde kendine yer edinmişti. 18 şubesi ve yaklaşık 250 personeli bulunan zincir, her yıl 10 yeni şube açma stratejisiyle büyüme hedefliyordu. Ancak son dönemde kontrol edilemeyen kira artışları, gıda fiyatlarındaki istikrarsızlık ve yükselen operasyonel maliyetler markanın ekonomik yapısını sarstı.

Konkordato süreci boyunca faaliyetlerine ara vermeden devam edeceği belirtilen şirketin, mahkeme sonunda sunacağı yapılandırma planıyla mali dengesini yeniden kurması hedefleniyor.