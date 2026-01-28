Dünyada fine dining restoranlarda da benzer “sınırlı erişim ve aşamalı menü” konseptleri uygulanıyor. İstanbul’da günde 10 kişiyle sınırlı rezervasyon alan ve “8 katlı burger için önce 6 katlı yeme” kuralıyla viral olan hamburgerci hakkında ise Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, son dönemde uyguladığı farklı satış politikalarıyla gündeme gelen burgerci hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyuna yansıyan "hamburger vakası" ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır.

İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir.

Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız”

DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR

Benzer “sınırlı erişim ve referanslı menü” konseptleri dünyada çoğunlukla fine dining restoranlarda görülüyor. Uzmanlara göre, bu modelin günlük tüketim ürünlerinde uygulanması ise tüketici mevzuatı açısından tartışmalı. Bu nedenle uygulamanın “konsept” mi yoksa “haksız ticari uygulama” mı olduğu inceleme konusu.