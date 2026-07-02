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Kaynak: Haber Merkezi

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin çalışma takvimine ilişkin önerisine sert tepki gösterdi.

Şahin, Meclis'in tatil edilmesini eleştirerek, Türkiye'nin gündemindeki sorunlar varken Genel Kurul çalışmalarının durdurulmasının doğru olmadığını söyledi.

AK Parti'nin önerisinin çalışma takvimiyle ilgili olduğunu belirten Şahin, iktidarın bu konuda tatmin edici bir açıklama yapamadığını savunarak, "AK Parti'nin önerisi çalışma takvimiyle alakalı. Çalışma takvimiyle alakalı bir cümle etmediniz. Çünkü edecek imkânınız yok" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta iktidarı uyardıklarını dile getiren Şahin, Milli Mücadele yıllarında dahi Meclis'in çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, "Bu Parlamento, Milli Mücadele yıllarında dahi açık tutuldu. Siz ise sadece NATO Devlet Başkanları gelecek diye Meclis'i tatile çıkarıyorsunuz" dedi.

TBMM'nin milletin sorunlarının konuşulduğu yer olduğunu vurgulayan Şahin, "Meclis tatil edilecek yer değil, milletin derdinin konuşulacağı yerdir" diye konuştu.

Şahin, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözüm beklediğini belirterek, "Türkiye'nin bunca sorunu varken çalışma takvimi gerekçesiyle Genel Kurulun sesini kısmaya çalışmak, milletin gündeminden kaçmaktır" sözleriyle iktidara yüklendi.