Kaynak: Haber Merkezi

DEVA Partisi Ankara Milletvekili Av. İdris Şahin, İstanbul’un su güvencesi olarak sunulan ancak aradan geçen yıllara rağmen tamamlanamayan Melen Barajı projesindeki milyarlarca liralık yeni sözleşmeleri ve idari zafiyetleri sert bir dille eleştirdi. Projenin adeta bir kamu kaynağı savurganlığına dönüştüğünü belirten Şahin, teknik kusurların ve boşa harcanan bütçelerin hesabının millete açıkça verilmesi gerektiğini vurguladı.



7 ARALIK 2016 SAAT 14.59'DA BİTİYOR DENİLDİ, ÜZERİNDEN 10 YIL GEÇTİ"

Yıllarca büyük vaatlerle anlatılan projenin takvim oyunlarıyla geçiştirildiğini ifade eden Şahin, “Yıllarca bu projeyi İstanbul’un su güvencesi diye anlattılar. Törenler yaptılar, kameralar karşısına geçtiler, ‘İstanbul’un 2071’e kadar su meselesini çözüyoruz’ dediler. 6 Mart 2014’te temel attılar. DSİ’nin kendi yayınlarında işin sözleşme bedeli 213 milyon 850 bin lira, bitiş tarihi ise 7 Aralık 2016 olarak yer aldı. Hatta dönemin bakanı bununla da yetinmedi, “7 Aralık 2016 saat 14.59’da Melen Barajı bitiyor” diyerek millete gün, saat, dakika verdi. Bugün 2026 yılındayız. O sözün üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. Verilen tarih geçti, verilen saat geçti, fakat Melen Barajı hâlâ tamamlanamadı. İstanbul’un su sigortası diye anlatılan proje, bugün hâlâ yeni ihalelerle ve yeni maliyetlerle milletin önüne getiriliyor” dedi.

"YÜZDE 95’İ BİTTİ DENİLEN İŞ İÇİN 14 MİLYAR 496 MİLYON LİRALIK YENİ SÖZLEŞME İMZALANIYOR”

Baraj gövdesindeki yapısal hataların ve Sayıştay raporlarına yansıyan kusurların üstünün yeni ihalelerle kapatılamayacağını belirten Şahin, “Üstelik ortada yalnızca gecikmiş bir inşaat yok. 2018’de bu baraj için ‘yüzde 95 tamamlandı’ denildi. Yüzde 95’i tamamlandığı söylenen bir işin, aradan sekiz yıl geçtikten sonra 14 milyar 496 milyon liralık yeni bir tamamlama sözleşmesine konu olması sıradan bir aksaklıkla açıklanamaz. Bu, açıkça ağır bir kamu yönetimi sorunudur. Daha vahimi, bu barajın su tutmadığı Sayıştay raporlarına girdi. DSİ’nin 2021 yılı denetim raporunda baraj zemininde açılmalar tespit edildiği, bunun üzerine 2020 yılında 412 milyon 151 bin liralık güçlendirme ihalesine çıkıldığı yer aldı. Sayıştay, bu durum önceki yüklenicilerin kusurundan kaynaklanıyorsa bedelin sorumlularından tahsil edilmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu. Buna rağmen kamuoyu bugüne kadar tatmin edici bir hesap göremedi. Verilen sözlerin, boşa geçen yılların, su tutmayan barajın, tekrar tekrar açılan ihalelerin ve milletin sırtına yüklenen yeni maliyetlerin hesabı açıkça verilmedi” ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN SOFRASI KÜÇÜLÜRKEN BİTMEYEN PROJELERE MİLYARLARCA LİRALIK FATURA ÇIKARILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Bir projeyi yıllarca büyük vaatlerle anlatıp sonra ortaya çıkan her sorunu yeni bir ihaleyle kapatmaya çalışmanın devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını vurgulayan Şahin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Devlet ciddiyeti, milletin parasını korumaktır. Kusur varsa gereğini yapmaktır. Kamu kaynağı boşa harcanmışsa sorumluların üzerine gitmektir. Aynı dosyayı yıllar içinde büyüyen faturalarla tekrar tekrar milletin önüne koymak, yönetim başarısı değil, hesabı verilmemiş bir sorumluluktur. Bugün emekli maaşının hesabını yaparken, çiftçi mazota ve gübreye yetişemezken, gençler iş bulamazken, vatandaş geçim sıkıntısı altında ezilirken kamu kaynaklarının bu kadar rahat savrulmasına sessiz kalınamaz. Milletin sofrası küçülürken bitmeyen projelere milyarlarca liralık yeni faturalar çıkarılması kabul edilemez. Melen Barajı artık yalnızca bir altyapı projesi değildir. Melen; verilen sözlerin tutulmadığı, kamu kaynağının korumasız bırakıldığı, denetim raporlarına rağmen hesabın açıkça verilmediği bir yönetim anlayışının adıdır. Bu dosya kapatılamaz. Saatine kadar söz verenler, bugün milletin karşısına çıkıp bu hesabı da vermek zorundadır. İstanbul’un su güvencesi diye anlatılan Melen Barajı’nın nasıl olup da yıllar sonra 14,5 milyar liralık yeni bir faturaya dönüştüğünü bu millete açıklamak zorundadırlar. Biz bu dosyanın peşini bırakmayacağız. Çünkü mesele sadece bir barajın bitip bitmemesi değildir. Mesele, milletin parasına sahip çıkılıp çıkılmadığıdır.”