Kayserispor 60. yaşını kutladı: Ali Çamlı'dan Süper Lig sözü

Çamlı, "Kayserispor benim için bir aşk ve bir sevda. Bu kulübün bir damla suyunu dahi israf ettirmeden, bir kuruşuna zarar verdirmeden görevimizi yerine getireceğiz. Bu kulübü misafir olduğu yerden yeniden ev sahibi olduğu yere taşıyacağız. Türkiye futbolunun yakından tanıdığı değerli bir teknik adamla anlaştık. İnşallah Kayserispor'u şampiyon olarak yeniden Süper Lig'e çıkaracağız." ifadelerini kullandı.