Süper Lig'e veda ederek yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Kayserispor, kuruluşunun 60. yıl dönümünü Kadir Has Tesisleri'nde düzenlenen törenle kutladı.
Kayserispor 60. yaşını kutladı: Ali Çamlı'dan Süper Lig sözü
Kuruluşunun 60. yılını kutlayan Kayserispor'da düzenlenen törende Başkan Ali Çamlı ve teknik direktör Atila Gerin, sarı kırmızılı kulübü yeniden Süper Lig'e taşıma sözü verdi. Organizasyonda yeni sezon formaları da tanıtıldı.Kaynak: DHA
Programa Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, teknik direktör Atila Gerin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, futbolcular, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda taraftar katıldı.
'KAYSERİSPOR'U AİT OLDUĞU YERE TAŞIYACAĞIZ'
Törende konuşan Başkan Ali Çamlı, kulübün kendisi için büyük bir sevda olduğunu belirterek yeniden Süper Lig'e yükselme hedefini vurguladı.
Çamlı, "Kayserispor benim için bir aşk ve bir sevda. Bu kulübün bir damla suyunu dahi israf ettirmeden, bir kuruşuna zarar verdirmeden görevimizi yerine getireceğiz. Bu kulübü misafir olduğu yerden yeniden ev sahibi olduğu yere taşıyacağız. Türkiye futbolunun yakından tanıdığı değerli bir teknik adamla anlaştık. İnşallah Kayserispor'u şampiyon olarak yeniden Süper Lig'e çıkaracağız." ifadelerini kullandı.
ATİLA GERİN'DEN TARAFTARA ÇAĞRI
Teknik direktör Atila Gerin ise hedeflerinin Kayserispor'u ait olduğu Süper Lig'e geri döndürmek olduğunu söyledi.
Gerin, "Ben, ekibim ve oyuncularımın tek hedefi ait olduğumuz yere dönmek. Kayserispor'a yakışır bir kadro kurmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sahaya çıktığında bu arma için sonuna kadar mücadele eden bir takım izleyeceksiniz. Sizden tek isteğim hep destek, tam destek." dedi.
YENİ FORMALAR TANITILDI
Konuşmaların ardından Kayserispor'un 2026-27 sezonunda giyeceği yeni formalar taraftarların beğenisine sunuldu.
60. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, kulübün yeni yaşına özel hazırlanan pastanın kesilmesiyle sona erdi.