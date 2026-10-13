Kaynak: DHA

Topkapı Mahallesi Pazar Tekkesi Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine haciz işlemi için gelen icra memurlarıyla Fatih Yılmaz arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından aynı sokakta bulunan evinin önüne giden Yılmaz, apartman girişinde tabancayla havaya bir el ateş etti. Daha sonra üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan Yılmaz, çevredekilere tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi de gönderildi.

Polis ekiplerinin müzakere yoluyla ikna ettiği Yılmaz, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin üzerindeki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

‘TAHLİYESİ VARMIŞ’

Olayı anlatan esnaf Süleyman Çevirgen, “Ev sahipleri burada oturup çay içtiler. Sonra kiracısıymış o arkadaş. Adamı evden çıkarmak için polis vardı yanlarında, bir de herhalde adliyeden bir işi vardı, tahliyesi varmış. O da çıkmak istememiş. Bağrıştılar. O arada sinirlendi. Birbirlerine girdiler. Ben araya girdim, ‘Abi sakin ol’ dedim ‘sen karışma’ dedi bana. Ben de çekildim kenara. Sonra yukarı çıktı. Olay böyle büyüdü. Burada zaten esnaf kendisi, spor merkezi var onun, orada çalışıyor. Bir tane polis ayırmaya çalıştı ama yetişemedi. Sonra ek yardım çağırdı, geldi ekipler. Ondan sonra zaten ikna ettiler, indi aşağı, aldılar, götürdüler” dedi.