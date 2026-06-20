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"Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kapsamlı torba yasa ile alkollü içki satışı alanında önemli değişiklikler ve ağır yaptırımlar hayata geçirildi.

ALKOL VE TÜTÜN SEKTÖRÜNE SIKI DENETİM

Alkollü içkilere ait isim, marka, logo ve amblemler artık iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde veya herhangi bir etkinlik alanında sergilenemeyecek. Tüketiciyi yanıltmamak adına fermente alkollü içki markaları, distile (damıtık) alkollü içki markası olarak; distile içki markaları da fermente içki markası olarak kullanılamayacak.

ÜÇÜNCÜ İHLALDE İŞLETME KAPATILACAK

Tütün, makaron, alkol ve alkollü içki sektöründe mevzuata aykırı faaliyet gösterenlere önce eksiklikleri gidermeleri için 15 günden az olmamak üzere süre verilecek. İhlalin 5 yıl içinde tekrarlanması halinde 100 TL ile 1 milyon TL arasında idari para cezası kesilecek. Üçüncü ihlalde ise firmanın faaliyet belgeleri iptal edilecek.

Şeker pancarı alım fiyatları, şeker fabrikası işletenler ile üreticiler (veya temsilcileri) arasında her yıl yapılacak karşılıklı mutabakatla belirlenecek.

ENERJİ VE SU YÖNETİMİNDE YENİ YAPTIRIMLAR

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından belirlenen işletme talimatlarına uymayan hidroelektrik enerji üretim tesislerine, kurulu gücüne bağlı olarak megavat başına 50 bin ile 100 bin TL arasında ceza kesilecek. Toplam ceza en az 250 bin TL, en fazla 5 milyon TL olacak.

Mülkiyeti DSİ'ye ait olan su yapıları ve servis yolları amacı dışında kullanılamayacak. Zorunlu hallerdeki kullanımlarda doğabilecek zararlardan ve alınması gereken güvenlik önlemlerinden, kullanan kişi veya kurumlar sorumlu tutulacak.

DSİ'nin ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında lisanssız olarak yürüttüğü veya yatırım programında olan projeler için belirlenen süre 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2040'a kadar uzatıldı.