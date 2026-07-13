Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Haluk Levent, ilk açıklamasında yaşanan olaydan önce İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a mesaj attığını ve Ahbap Derneği'ne denetim yapılmasını istediğini belirterek, “Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum” demişti.

LEVENT, BÜLENT TURAN'A MESAJ ATTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Levent, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Sevgili dostlarım, gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum.

Dedim ki: "Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin." Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek."

'DENETİMLER GELİŞİGÜZEL MESAJLARLA YAPILMAZ'

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Haluk Levent'in sarf ettiği sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Turan, denetimlerin gelişigüzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli / idari mercilerden gelen talepler veya şikâyetler doğrultusunda yapıldığını ifade ederek, "Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım, kararı, sosyal medya değil, yargı versin" sözlerini sarf etti.

Turan, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, "Ülkemizdeki yaklaşık 103 bin dernek, Bakanlığımız bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre hem Mülkiye Müfettişleri hem de Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmektedir. Bu denetimler, gelişigüzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli / idari mercilerden gelen talepler veya şikâyetler doğrultusunda yapılmakta ve bulgular, Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır. Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım, kararı, sosyal medya değil, yargı versin."