İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakan yardımcılarının ardından iletişim yönetimine de atama gerçekleştirdi.

Yaklaşık 30 senedir gazetecilik geçmişi bulunan Hasan Öymez, Bakanlık ve bağlı tüm kurumların iletişim stratejisini yönetecek. Ankara kulislerinde bu atama, kurumsal iletişimde yeni ve daha koordineli bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor.

Öymez’in, Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, AFAD gibi İçişleri Bakanlığı bünyesindeki tüm kuruluşların iletişim politikalarını yöneteceği belirtildi.

Bakanlık Basın Müşavirliği ve bağlı kurumların basın müşavirlikleri Hasan Öymez’in sorumluluğunda olacağı öğrenildi.

Başkent kulislerinde, Ankara’da uzun seneler muhabirlik, Anadolu Ajansı ve TRT’de üstdüzey yöneticilik tecrübesi bulunan Hasan Öymez’in atanmasının, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların iletişimini doğru yönetmek adına önemli bir hamle olduğu belirtiliyor.

Öymez’in 30 senelik medya tecrübesi, Külliye ve Ankara siyasetiyle olan köklü ilişkileriyle İçişleri Bakanlığı için stratejik işlere imza atması bekleniyor.

