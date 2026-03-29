İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Konya’nın Çumra ilçesindeki ziyareti esnasında bir çiftçinin ekonomik sıkıntılara ilişkin tepkisi dikkat çekti. Mazot, gübre ve elektrik fiyatlarına yetişemediğini belirten Çiftçi, milyonluk borç yükü altında olduğunu ifade etti.

'MAZOTA, GÜBREYE, ELEKTRİĞE YETİŞEMİYORUM'

Çumra Kaymakamlığı önünde Bakan Çiftçi ile konuşmak isteyen bir yurttaş, yükselen maliyetlerden dert yanarak “Mazota, gübreye, elektriğe yetişemiyorum. 3.5 milyon lira borcum var, kafayı bozacağım” sözleriyle isyan etti. Banka faizlerinin yükseldiğini de vurgulayan çiftçi, geçim sıkıntısı çektiğini belirtti.

KORUMALAR MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşın tepkisinin devam etmesi sonrası Bakanın korumaları devreye girdi. Çiftçi, “Gel abi sen gel şöyle” denilerek bulunduğu alandan uzaklaştırıldı. O anlar çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

'GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEKTEN NEDEN BU KADAR KORKUYORSUNUZ?'

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Mustafa Çiftçi'ye dert anlatan yurttaşın, alandan uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

X hesabından paylaşımda bulunan Şahin, "Sayın bakanın, kendi memleketinde bir vatandaşın yaşadıklarını olgun bir şekilde anlatmasına neden müsade edilmez anlamış değilim. Gerçeklerle yüzleşmekten niçin bu kadar korkuyorsunuz.!!!" dedi.