İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 19 Mayıs 1919'un İstiklal Mücadelesi'nin ilk harcı, tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolunun ilk adımı olduğunu hatırlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919'da Samsun'da tutuşan o mukaddes meşale, bugün Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Ecdadın canı pahasına bizlere emanet ettiği bu aziz vatanın huzuru, güvenliği ve bekası için aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı milli şuurla çalışmayı sürdürüyoruz. Gençlerimizin azmi, milletimizin duası ve devletimizin güçlü iradesiyle, Türkiye'yi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum"