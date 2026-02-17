Muhalefet ve geçinemeyen vatandaşlar 'erken seçim' istemeye devam ederken CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in defalarca aday olmayacağını duyurmasına rağmen cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi öne çıkıyor.

Gazeteci Fatih Ergin, Yeniçağ'daki bugünkü yazısı dikkat çekti. Kulis bilgisi veren Ergin "Erdoğan’ın rakip aday planı" başlığı attığı bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın defalarca cumhurbaşkanı adayı olmayacağını vurgulayan CHP lideri Özgür Özel’i adaylığa hazırlamak için Özel'e “Karşıma çık” diyeceğini duyurdu.

Fatih Ergin, iktidarın rekabet edemeyeceğine inandığı isimlerle rekabet zeminini ortadan kaldırıp, rekabet edebileceğine inandığı isme adaylık zemini hazırlamanın peşinde olduğunu ifade etti.

Fatih Ergin'in yazısındaki dikkat çeken kısım şöyle:

"Şimdi soru şu; Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının diploma iptali ile ihtimal dışı bırakıldığı bir dizaynda, kazanacak nitelikte başka bir ismin adaylık ihtimali şansa bırakılır mı? Şansa bırakılmak istenmediği için CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan üzerinden Mansur Yavaş’a uzanacak yol açılmaya çalışıyor. Diploma kısmı dışında, İstanbul’da uygulanan model Ankara’da da uygulanarak muhalefet mıntıkasındaki “temizlik” tamamlanmak istiyor…

ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL'E 'KARŞIMA ÇIK' DİYECEK

Peki İmamoğlu ya da Yavaş’ı rakip aday olarak görmek istemeyen iktidar, muhalefette kimin adaylığından razı olur? İktidar partisinden yansıyanlara göre Erdoğan, karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkması durumunda Özgür Özel’i yeneceğine inanıyor. Şartların olgunlaşmasının Özgür Özel’i Cumhurbaşkanı adaylığına mecbur bırakacağını düşünüyor. Hatta Erdoğan’ın defalarca aday olmayacağını vurgulayan Özgür Özel’i adaylığa hazırlamak için “Karşıma çık” şeklindeki polemiklere çekmeye düşündüğü de aktarılanlar arasında…

Sizin anlayacağınız, iktidar rekabet edemeyeceğine inandığı isimlerle rekabet zeminini ortadan kaldırıp rekabet edebileceğine inandığı isme adaylık zemini hazırlamanın peşinde. CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan’ın düşündüğü gibi gün gelir kendini adaylığa mecbur hisseder mi, bilinmez. Ama gün gelir adaylığını ilan ederse, o zaman Erdoğan’ın planına sadık kalmış olmaz mı?"