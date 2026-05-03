"Trafik Haftası" kapsamında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, trafik güvenliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Sahadaki kararlı denetimlerin ve alınan tedbirlerin somut bir iyileşme sağladığını vurgulayan Çiftçi, trafiğin sadece bir ulaşım süreci değil, ortak bir sorumluluk alanı olduğuna dikkat çekti.

Kazalarda %17,8'lik Düşüş

Bakan Çiftçi'nin paylaştığı 1 Ocak - 30 Nisan dönemini kapsayan verilere göre;

Ölümlü kazalar geçen yılın aynı dönemine göre %17,8 azaldı, günlük can kayıpları ,ise %10 oranında düşüş gösterdi.

"ÖNCELİĞİMİZ CEZALANDIRMAK DEĞİL, ÖNLEMEK"

İstatistiklerin "Kural hayatı korur, ihmal ise telafisi olmayan sonuçlar doğurur" gerçeğini yansıttığını ifade eden Bakan Çiftçi, bakanlığın temel stratejisinin ceza kesmekten ziyade kazaların önüne geçmek ve can kayıplarını en aza indirmek olduğunu belirtti.

"Direksiyon başına her geçişimizde, yalnızca kendimizin değil, sevdiklerine kavuşmak isteyen binlerce insanın da sorumluluğunu omuzlarımızda taşırız."