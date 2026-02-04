Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, sahasında İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca giderken Mauro Icardi kulüp tarihine geçti.

ICARDI REKORU KIRDI

Karşılaşmanın 6. dakikasında Ahmed Kutucu’nun ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Mauro Icardi, takımını 1-0 öne geçirdi.

Arjantinli golcü bu golle toplam gol sayısını 75’e yükselterek Gheorghe Hagi’yi geride bıraktı ve Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.

TORREIRA FARKI AÇTI

Galatasaray baskısına devam ederken 26’da Asprilla’nın ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Lucas Torreira, şık bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.

MENDY İSTANBULSPOR'U UMUTLANDIRDI

İstanbulspor Toreira’nın golüne Lemina’nın savunmadaki hatasını değerlendirerek hemen cevap vedi. Mendy’nin golüyle skor 2-1’e geldi ve konuk ekip umutlandı.

AHMED KUTUCU’DAN HARİKA GOL

Galatasaray’da bu kez sahneye çıkan Ahmed Kutucu, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla 33’te farkı yeniden ikiye çıkardı.

İlk yarı Galatasaray’ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarısı şansız bir pozisyonla başlayan ve düşük tempoda geçen maç bu sonuçla bitti.

GALATASARAY 3’TE 3 YAPTI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda 3’te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Kazımcan, Kaan, Lemina, Eren, İlkay, Torreira, Gökdeniz, Ahmed, Asprilla, Icardi

İstanbulspor: İsa Doğan, Turan Deniz, Emrecan, Duran Şahin, Demir, Özcan, Ömer Faruk, İsa Dayaklı, Mendy, Sambissa, Ertuğrul

GALATASARAY 3-1 İSTANBULSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Reşat Onur Coşkunses'in ilk düdüğüyle Galatasaray-İstanbulspor maçı başladı.

💥 Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu: 𝕸𝖆𝖚𝖗𝖔 𝕴𝖈𝖆𝖗𝖉𝖎



🦁 Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Icardi, İstanbulspor'a 5. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve Hagi'nin rekorunu kırarak Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oldu.#ZTK pic.twitter.com/05pQGjkFQG — A Spor (@aspor) February 4, 2026

GALATASARAY ICARDI'NİN TARİHİ GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

6' Ahmed Kutucu'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topa gelişine vuran Icardi ağları havalandırarak hem takımını öne geçirdi hem de Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oldu. Son oynanan lig maçında Hagi'nin rekorunu egale eden Icardi, gol sayısını 75'e çıkararak zirveye oturdu.

ASPRILLA DAR AÇIDAN KALEYİ YOKLADI

14' Asprilla'nın ceza sahası içerisine girerek dar açından çektiği şutta kaleci İsa topu direk dibinde kornere çeldi.

🚀 TORREIRA'DAN HARİKA BİR GOL!



🦁 Galatasaray, Lucas Torreira'nın 24. dakikada attığı golle İstanbulspor karşısında 2-0 öne geçti.#ZTK pic.twitter.com/CUus30x1Ex — A Spor (@aspor) February 4, 2026

TORREIRA FARKI İKİYE ÇIKARDI

25' Asprilla'nın ortasında İstanbulspor savunmasının ceza sahası yayına doğru uzaklaştırdığı topu göğsüyle kontrol eden Torreira şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

🟡⚫️ İstanbulspor'da Mendy, 26. dakikada Lemina'nın yaptığı hatayı affetmedi ve Galatasaray karşısında farkı 1'e indirdi.#ZTK pic.twitter.com/SOPT6wdmKb — A Spor (@aspor) February 4, 2026

İSTANBULSPOR İKİNCİ GOLE HEMEN CEVAP VERDİ

26' Galatasaray savunmasında Lemina'nın hatasını değerlendiren İstanbulspor Mendy ile golü buldu.

🔥 AHMED KUTUCU'DAN MÜKEMMEL BİR GOL!



🦁 Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun 33. dakikada attığı golle İstanbulspor karşısında farkı tekrar 2'ye çıkarttı.#ZTK pic.twitter.com/PJYEgf6q0A — A Spor (@aspor) February 4, 2026

GALATASARAY AHMED KUTUCU İLE 3. GOLÜ BULDU

33' Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci İsa kıpırdayamadı. Harika bir golle Galatasaray bir kez daha farkı ikiye çıkardı.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 3-1 İSTANBULSPOR

İKİNCİ YARININ BAŞINDA KORKUTAN ÇARPIŞMA

46' İkinci yarının santra vuruşuyla birlikte İstanbulspor ceza sahasına gönderilen uzun pasta Ahmed Kutucu ile kaleci İsa Doğan hava topunda çarpıştı. İki oyuncu da yere sert şekilde düşerken hakem derhal sağlık görevlilerini sahaya davet etti. Bir anlığına iki futbolcunun da hareketsiz yerde yatmasının ardından takım arkadaşları büyük korku yaşadı. Neyse ki korkulan olmadı ve Ahmed Kutucu yapılan müdahalenin ardından ayağa kalkarken ilk izlenimlere göre bilinci yerinde olduğu gözlemlenen İsa Doğan ise sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki oyuncu da oyundan çıktı.