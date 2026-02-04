Yeniçağ Gazetesi
04 Şubat 2026 Çarşamba
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz'ın peşine birçok ekip düştü

Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK’yı çalıştıran Burak Yılmaz’ın, Fransa ve Belçika’dan bazı kulüplerin radarına girdiği öne sürüldü.

Teknik direktörlük kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergileyen eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye başladı.

Fransa ve Belçika’dan bazı kulüplerin, Yılmaz’ın antrenörlük sürecini ve gelişimini yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Lille Burak Yılmaz'ı İstiyor

Sky Sport’un haberine göre; oyun anlayışı, liderlik özellikleri ve karakteriyle dikkat çeken Burak Yılmaz’ın çalışmaları birçok kulüp tarafından detaylı şekilde analiz ediliyor. Ancak şu ana kadar deneyimli teknik adamla herhangi bir resmi temas kurulmadığı özellikle belirtiliyor.

Burak Yılmaz’ın futbolculuk kariyerinde önemli bir yere sahip olan Lille’in de genç teknik adamı izleyen kulüpler arasında yer aldığı aktarıldı.

Fransız temsilcisinin, Yılmaz’ın teknik direktörlük kariyerindeki ilerlemeyi dikkatle takip ettiği, ancak şu aşamada resmi bir girişimde bulunmadığı kaydedildi.

Öte yandan Burak Yılmaz’ın sezon sonunda Gaziantep FK ile yollarını ayırma ihtimali de gündemde.

Deneyimli teknik adamın ismi, Avrupa futbol kulislerinde sessiz ancak istikrarlı bir şekilde konuşulmaya devam ediyor.

Burak Yılmaz'ın Lille Kariyeri

Burak Yılmaz, Lille'e 2020 yılında transfer oldu ve takımıyla şampiyonluk yaşadı.

Eski yıldız, Fransız ekibiyle 73 maça çıkarken, takımına 25 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

