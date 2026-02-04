Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında atığı golle Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.
Icardi, Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu oldu
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Türkiye Kupası’nda oynanan İstanbulspor maçında attığı golle Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Arjantinli yıldız, geçtiğimiz Süper Lig maçında Kayserispor karşısında attığı golle 72 gole ulaşarak Gheorghe Hagi’nin rekorunu egale etmişti.
Icardi, İstanbulspor karşılaşmasının 6. dakikasında kaydettiği golle gol sayısını 73’e çıkararak kulüp tarihine geçti ve rekoru kırdı. Arjantinli yıldız, Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu...
Galatasaray Formasıyla En Çok Gol Atan Yabancı Futbolcular
Gheorghe Hagi | 72 Gol
Milan Baros | 62 Gol
Bafetimbi Gomis | 51 Gol
Wesley Snijder | 45 Gol
