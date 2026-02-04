Yeniçağ Gazetesi
04 Şubat 2026 Çarşamba
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Türkiye Kupası’nda oynanan İstanbulspor maçında attığı golle Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

İbrahim Doğanoğlu
Icardi, Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu oldu - Resim: 1

Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında atığı golle Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

1 8
Icardi, Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu oldu - Resim: 2

Arjantinli yıldız, geçtiğimiz Süper Lig maçında Kayserispor karşısında attığı golle 72 gole ulaşarak Gheorghe Hagi’nin rekorunu egale etmişti.

2 8
Icardi, Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu oldu - Resim: 3

Icardi, İstanbulspor karşılaşmasının 6. dakikasında kaydettiği golle gol sayısını 73’e çıkararak kulüp tarihine geçti ve rekoru kırdı. Arjantinli yıldız, Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu...

3 8
Icardi, Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu oldu - Resim: 4

Galatasaray Formasıyla En Çok Gol Atan Yabancı Futbolcular

4 8
Icardi, Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu oldu - Resim: 5

Gheorghe Hagi | 72 Gol

5 8
Icardi, Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu oldu - Resim: 6

Milan Baros | 62 Gol

6 8
Icardi, Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu oldu - Resim: 7

Bafetimbi Gomis | 51 Gol

7 8
Icardi, Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu oldu - Resim: 8

Wesley Snijder | 45 Gol

8 8
Kaynak: Spor Servisi
