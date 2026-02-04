Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray'ın İstanbulspor'u konuk ettiği maçta korku dolu anlar yaşandı.

AHMED KUTUCU İLE İSA DOĞAN HAVA TOPUNDA ÇARPIŞTI

İkinci yarının başlama vuruşuyla birlikte İstanbulspor ceza sahasına doğru atılan uzun pasa doğru hareketlenen Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan hava topunda kafa kafaya çarpıştı.

ÇARPIŞMA SONRASI İKİ OYUNCU DA YERDE KALDI

İki oyuncu da çarpışmanın etkisiyle yere sert bir şekilde düştü. Hakem Reşat Onur Coşkunses yaşanan bu çarpışmanın ardından derhal sahaya sağlık görevlililerini davet ederken iki oyuncunun da bir anlığına yerde hareketsiz kalması herkesi korkuttu.

💥 Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu ve İstanbulspor'un kalecisi İsa Doğan çarpıştı!



Hakem, sağlık görevlilerini sahaya davet etti. pic.twitter.com/9ZqYNLS7s0 — A Spor (@aspor) February 4, 2026

AHMED KUTUCU AYAĞA KALKTI, İSA DOĞAN AMBULANSLA SAHAYI TERK ETTİ

Takım arkadaşlarının ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlileri iki oyuncunun da tedavisini sahada gerçekleştirdi ve neyse ki korkulan olmadı.

Ahmed Kutucu kısa bir süre sonra başında sargıyla ayağa kalkarken bilincinin yerinde olduğu gözlemlenen İsa Doğan için sahaya ambulans girdi ve 26 yaşındaki kaleci sedyeyle araca bindirilerek hastaneye götürüldü.

İKİ OYUNCU DA HASTANEYE KALDIRILDI: İSA DOĞAN'IN ELMACIK KEMİĞİNDE KIRIK ŞÜPHESİ

Bu pozisyonun ardından iki oyuncu da oyundan çıkarken gelen ilk bilgilere göre İsa Doğan'ın elmacık kemiğinde kırık olduğu, Ahmed Kutucu'nun ise herhangi bir sorun olmamasına rağmen tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.