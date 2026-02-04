Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye devlerini ezdi geçti

Yayımlanan küresel rezerv verileri, gümüşün sadece yatırım aracı değil, stratejik bir kaynak olduğunu ortaya koyuyor. Dünya genelindeki rezervlerin tükenme sinyalleri vermesi ve elinde en çok rezerv bulunduran 30 ülkenin piyasa üzerindeki etkisi, fiyatlarda yukarı yönlü baskıyı artırıyor. Bu durum, gümüşün endüstriyel ve ekonomik değerini yeniden tanımlıyor.