Son dönemde yatırımcıların en çok merak ettiği soru, “Gümüş fiyatları neden yükseliyor?” oldu. Altın fiyatlarını gölgede bırakan gümüş, artan endüstriyel talep ve sınırlı arzla birlikte tarihinin en stratejik dönemlerinden birine girdi. Özellikle güneş panelleri, elektrikli araç bataryaları ve yarı iletken üretiminde kritik hale gelmesi, gümüşü artık “teknolojinin yeni petrolü” konumuna taşıdı.
Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye devlerini ezdi geçti
Altın fiyatlarının dalgalanmasıyla piyasalarda tercih edilmeye başlanan gümüşte küresel rezerv dengeleri değişti. 2026 yılının en yüksek gümüş rezervine sahip ülkeleri listelendi. Hazırlanan listede Türkiye’nin yer altı hazinesi ve dünya sıralamasındaki yeri şaşırttı. İşte o liste…
Yayımlanan küresel rezerv verileri, gümüşün sadece yatırım aracı değil, stratejik bir kaynak olduğunu ortaya koyuyor. Dünya genelindeki rezervlerin tükenme sinyalleri vermesi ve elinde en çok rezerv bulunduran 30 ülkenin piyasa üzerindeki etkisi, fiyatlarda yukarı yönlü baskıyı artırıyor. Bu durum, gümüşün endüstriyel ve ekonomik değerini yeniden tanımlıyor.
Türkiye de güncellenen rezerv haritasında dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin yer altı zenginlikleri, doğru madencilik ve yatırım politikalarıyla küresel piyasada daha güçlü bir aktör olma potansiyeli sunuyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde endüstriyel talebin artması ve arz kısıtlarının devam etmesiyle gümüşün fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini belirtiyor.
İŞTE EN ÇOK GÜMÜŞ REZERVİNE SAHİP ÜLKELER LİSTESİ...
30 - PAPUA YENİ GİNE (740 TON)
29 - FİLİPİNLER (760 TON)
28 - VİETNAM (790 TON)
27 - KUZEY KORE (820 TON)
26 - İRAN (850 TON)
25 - MOĞOLİSTAN (880 TON)
24 - BULGARİSTAN (920 TON)
23 - PORTEKİZ (980 TON)
22 - YUNANİSTAN (1.050 TON)
21 - İSPANYA (1.150 TON)
20 - BREZİLYA (1.200 TON)
19 - ÖZBEKİSTAN (1.400 TON)
18 - GÜNEY AFRİKA (1.800 TON)
17 - ENDONEZYA (2.100 TON)
16 - İSVEÇ (2.500 TON)
15 - FAS (2.900 TON)
14 - TÜRKİYE (4.100 TON)
13 - KANADA (4.800 TON)
12 - KAZAKİSTAN (5.100 TON)
11 - HİNDİSTAN (8.200 TON)
10 - ARJANTİN (6.500 TON)
9 - BOLİVYA (22.000 TON)
8 - ABD (23.000 TON)
7 - ŞİLİ (26.000 TON)
6 - MEKSİKA (37.000 TON)
5 - POLONYA (61.000 TON)
4 - ÇİN (70.000 TON)
3 - RUSYA (92.000 TON)
2 - AVUSTRALYA (94.000 TON)
1 - PERU (140.000 TON)