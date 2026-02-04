Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi Bankada 1 milyon TL’si olan yaşadı: Evine bir maaş giriyor

Bankada 1 milyon TL’si olan yaşadı: Evine bir maaş giriyor

Bankaların mevduat yarışı kızıştı. 1 milyon TL'nin mevduat faiz kazancı bir maaş seviyesine geldi. 31 bin TL ile 28 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Merkez Bankası en son faizi 1 puan indirerek yüzde 37 seviyelerine çekmişti. Ancak bankaların faiz oranlarında düşüş ise pek yaşanmadı.

Bankalar, yeni müşteri kazanmak ve likiditeyi artırmak amacıyla faiz oranlarını yüzde 44 seviyesine kadar yükseltti. 1 milyon TL getirisi ise rekor seviyeler ulaşıyor.

Yaklaşık 1 milyon TL tutarındaki ana para için bankaların sunduğu güncel faiz oranları 28 bin TL olan asgari ücreti seviyelerini aşıyor.

İşte banka banka faiz oranları;

Odea Bank (Günlük Kazandıran Oksijen Hesap): %44,00 Faiz Oranı | 31.825 TL Net Getiri

CEPTETEB (Marifetli Hesap): %43,00 Faiz Oranı | 31.101 TL Net Getiri

ON Plus: %43,00 Faiz Oranı | 31.101 TL Net Getiri

QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %42,75 Faiz Oranı | 30.921 TL Net Getiri

Yapı Kredi (Vadeli Mevduat): %42,00 Faiz Oranı | 30.378 TL Net Getiri

Getirfinans (Günlük Vadeli Hesap): %42,00 Faiz Oranı | 30.378 TL Net Getiri

ING (Turuncu Hesap): %41,00 Faiz Oranı | 29.655 TL Net Getiri

Akbank (Vadeli TL Hesap / Serbest Plus): %40,00 Faiz Oranı | 28.932 TL Net Getiri

DenizBank (E-Mevduat): %40,00 Faiz Oranı | 28.932 TL Net Getiri

ON (E-Mevduat): %40,00 Faiz Oranı | 28.932 TL Net Getiri

Hayat Finans (Avantajlı Hesap - Kâr Payı): %39,83 Kâr Payı | 28.809 TL Net Getiri

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap): %39,00 Faiz Oranı | 28.208 TL Net Getiri

Getirfinans (Vadeli Hesap): %39,00 Faiz Oranı | 28.208 TL Net Getiri

N Kolay (N Kolay Bono): %39,00 Faiz Oranı | 26.445 TL Net Getiri

Enpara.com (Vadeli Mevduat): %38,00 Faiz Oranı | 27.485 TL Net Getiri

Kaynak: Ekonomi Servisi
