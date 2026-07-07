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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Atlanta Stadyumu turnuva tarihine geçecek maçlardan birine birine sahne oldu.

Afrika temsilcisi Mısır, son dünya şampiyonu Arjantin karşısında son bölüme 2-0 önde girerek çeyrek final için büyük avantaj yaklasa da Lionel Messi liderliğinde Tangocular uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek efsane bir geri dönüşe imza attı.

⚽ Yasser Ibrahim savunmadan çıktı attı golü! Mısır, Arjantin karşısında önde! pic.twitter.com/TIcaKjxsDa — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026

YASSER IBRAHIM PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya topa daha fazla sahip olarak başlayan Mısır, 15. dakikada Yasser Ibrahim'in kafa golüyle öne geçti. 33 yaşındaki savunmacı, bu golle Dünya Kupası eleme turlarında gol atan en yaşlı Mısırlı futbolcu unvanını elde etti.

Golden sonra da özgüvenini kaybetmeyen Mısır, Mohamed Salah önderliğinde Arjantin savunmasını zorlamaya devam etti.

SHOBEIR PENALTIDA MESSI'YE GEÇİT VERMEDİ

Golün şokunu üzerinden attıktan sonra baskısını artıran Arjantin, Nicolas Tagliafico'nun ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi, turnuvadaki ikinci penaltısını da gole çeviremedi. Mısır kalecisi Mostafa Shobeir, yıldız futbolcunun vuruşunu kurtararak takımını ayakta tuttu.

İlk yarının kalan bölümünde Alexis Mac Allister, Julian Alvarez ve Messi ile önemli fırsatlar yakalayan Arjantin, Shobeir'i geçmeyi başaramadı. Messi'nin kullandığı serbest vuruşta direk gole izin vermezken, Mısır soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

ZICO GOLÜ İPTAL EDİLTİKTEN SONRA FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıda tamamen Arjantin baskısı yaşanırken Mısır, kontrataklarla etkili olmaya devam etti. 59. dakikada Mostafa Zico'nun attığı gol, pozisyonun başlangıcındaki faul nedeniyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ancak Mısır pes etmedi.

⚽ Dejavu! Mısır'dan yine kontra atak, asist yine Hassan, gol yine Ziko! Mısır bu kez iki farklı önde! pic.twitter.com/99HKoa0BCz — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026

67. dakikada Arjantin'in kullandığı korner sonrası başlayan hızlı hücumda Mohamed Salah ve Haissem Hassan'ın hazırladığı pozisyonda Mostafa Zico kale önünde yaptığı tek vuruşla fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.

⚽ Romero Arjantin'in umutlarını canlandırdı! Messi yine tarihe geçti! pic.twitter.com/UmD62K4J8x — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026

TARİHE GEÇEN ASİSTLE ARJANTİN UMUTLANDI

Mısır çeyrek final için büyük avantaj yakalasa da Lionel Messi faktörü yine devreye girdi. Mücadeleden kopmayan Arjantin, Messi'nin ortasında kafa vuruşuyla ağları havalandıran Cristian Romero'nun golüyle 79'da farkı bire indirdi. Messi turnuva tarihinde asist sayısını 9'a çıkararak bir başka Arjantin efsanesi Maradona'yı geride bıraktı.

⚽ İnanılmaz maç! Arjantin 5 dakikada geri döndü! Messi bu kez golü attı maçta şimdi beraberlik var! pic.twitter.com/D3FXN5obQ5 — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026

SHOBEIR BU KEZ MESSI'Yİ DURDURAMADI

Bu golün ardından tüm hatlarıyla yüklenen Arjantin, beraberlik için Mısır kalesini abluka altına aldı. Arjantin'in baskısı 83. dakikada sonuç verdi. Lautaro Martinez'in ceza sahasına gönderdiği topu önünde bulan Lionel Messi'nin sert vuruşunu Mostafa Shobeir'in müdahalesi yetmedi ve meşin yuvarlak üst direkten sekerek ağlarla buluştu.

⚽ Atlanta'da unutulmaz bir maç!! Arjantin 90+2'de Enzo Fernandez'le öne geçti! Mısır 2-0'ı koruyamadı! pic.twitter.com/vtmPxLndhx — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026

ENZO FERNANDEZ SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Messi'nin maçta momentumu 4 dakika içerisinde tersine çevirmesiyle birlikte Arjantin yakaladığı özgüveni uzatma dakikalarına da taşıdı. 90+2'de Lautoro Martinez'in ceza sahası içerisine yaptığı ortayı Enzo Fernandez kafa vuruşuyla gole çevirdi ve Arjantin sahadan 3-2 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.