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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya ile ilgili önemli bir karara imza attı. IOC, 2023 yılında askıya aldığı Rusya Olimpiyat Komitesi'ne yönelik yasağın geçici olarak kaldırıldığını duyurdu.

YASAĞIN KALDIRILMA GEREKÇESİ

IOC'den yapılan açıklamada, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin yetki alanındaki bölgelerde herhangi bir faaliyet yürütmediğini ve yürütmeyeceğini taahhüt etmesinin ardından askıya alma kararının geçici olarak kaldırıldığı belirtildi.

RUS SPORCULAR LOS ANGELES 2028'E KATILABİLİR

Alınan kararla birlikte Rus sporcuların 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ülkeleri adına mücadele etmelerinin önü açılmış oldu.

Ancak IOC, Rus sporcuların olimpiyatlarda Rusya bayrağı ve milli marşıyla yarışıp yarışamayacağı konusunda henüz nihai bir karar verilmediğini de açıkladı.

2023'TEN BERİ ASKIDAYDI

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrasında 2023 yılında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni askıya almıştı. Son kararla birlikte Rus sporunun uluslararası organizasyonlara dönüş sürecinde önemli bir adım atılmış oldu.