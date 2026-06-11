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Geçtiğimiz nisan ayında yaşadığı enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Tatlıses, safra kesesi ameliyatı geçirmiş ve 22 Nisan'da taburcu edilmişti. Son dönemde yeniden hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen sanatçı, yayımladığı video mesajla sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Tatlıses açıklamasında, ameliyat sonrası bir süre hareketsiz kalmasının kaslarında güç kaybına neden olduğunu belirterek doktorlarının önerisi doğrultusunda fizik tedavi programına başladığını ifade etmişti. Ünlü sanatçı, hakkında çıkan bazı haberlerin aksine acil bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye yatırılmadığını da vurgulamıştı.

Fizik tedavi sürecine devam eden Tatlıses'i hastanede ziyaret eden Nureddin Nebati ile çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Sanatçı paylaşımında, "Sevgili Urfalı Bakanım Sayın Nureddin Nebati'ye kıymetli ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.