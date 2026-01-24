Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Moskova konseri dönüşü İstanbul Havalimanı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Moskova'da büyük bir ilgiyle karşılandığını ifade eden Tatlıses, ”Türkiye’yi çok seviyorum, ülkeme geldiğim için çok mutluyum. Dün muhteşem bir gece yaşadık. Ben oturdum, Moskova ayağa kalktı. Her şey çok güzeldi” sözlerini sarf etti.

Program kadrosunda 25 yıl sonra barıştığı Asena’nın olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren ünlü sanatçı, “Bakacağız” yanıtı verdi.

"BEN DOLANDIRILDIM, PARAMI ÇALDILAR"

Kızı Dilan Çıtak ile uzun süredir sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses, Bodrum’da 2024 senesinde meydana gelen olayda kızının kendisini kumadan fırlatması silah sayılmış, şikayetini geri çekse de kamu davasına dönen süreçte ifade vermek için adliyenin yolunu tutmuştu.

Adliyede kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi olduğu öğrenilen Tatlıses, konuyla ilgili olarak çok sert açıklamalarda ve iddialarda bulundu.

Ünlü sanatçı, “Ben dolandırıldım, paramı çaldılar, her şeyimi çaldılar. Bunun için şikayetçi oldum" dedi.

"MEZARIMA GELDİKLERİNDE YUH ÇEKSİNLER"

Daha önce vasiyetini açıklayan İbrahim Tatlıses’e “Onlar kendilerini biliyorlar. Biri erkek, biri dişi” dediği sözleri hatırlatıldı.

Kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı’yı işaret eden ünlü sanatçı, kararının değişmediğini belirterek, “Herkes kendini biliyor. Mezarıma da geldiklerinde yuh çeksinler" sözlerini sarf etti.

Daha önce İzmirli bir kara kıza aşık olduğunu duyuran İbrahim Tatlıses, aşk hayatıyla da ilgili ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

O kişinin kim olduğu sorusunu yanıtlayan Tatlıses, “Yakında görürsünüz“ yanıtını verdi.