2026 Dünya Judo Turu'nun 8. Grand Slam organizasyonu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirildi. 67 ülkeden 504 judocunun mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'yi 12 sporcu temsil etti.
Erkekler 73 kiloda mücadele eden milli judocu İbrahim Demirel, turnuvada bronz madalya için tatamiye çıktı.
İTALYAN RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ
İbrahim Demirel, üçüncülük karşılaşmasında İtalya'dan Giovanni Esposito ile karşı karşıya geldi.
Rakibini mağlup etmeyi başaran milli sporcu, Budapeşte Grand Slam'i üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.