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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk etti. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın henüz 13. dakikasında gole çok yaklaştı.

Kocaelispor kalecisi Serhat'ın sektirdiği topu takip eden Deniz Gül, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Galatasaraylı futbolcular gol sevinci yaşarken pozisyon VAR incelemesine takıldı.

ATİLLA KARAOĞLAN MONİTÖRE GİTTİ

VAR hakemi, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ı pozisyonu yeniden incelemesi için saha kenarındaki monitöre davet etti.

Pozisyonu izleyen Karaoğlan, gol öncesinde Kocaelispor kalecisi Serhat'a faul yapıldığına hükmetti ve Deniz Gül'ün golünü iptal etti. Kararın ardından oyun Kocaelispor'un serbest vuruşuyla yeniden başladı.

GALATASARAY'DAN KARARA İTİRAZ

Golün iptal edilmesinin ardından Galatasaraylı futbolcular ve sarı-kırmızılı teknik heyet, hakem Atilla Karaoğlan'ın kararına yoğun şekilde itiraz etti.

Görsel beIN Sports'tan alınmıştır.