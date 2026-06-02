Ekrem İmamoğlu döneminde İBB’ye bağlı İBB Miras tarafından restore edilen ve İstanbul’un en çok turist ağırlayan noktalarından biri haline gelen Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilecek.

Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre Sarnıç bugün saat 10.00’da İBB tarafından boşaltılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetinde bulunan Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tescil edildiğini açıklamıştı.

İBB, durumu 1 Nisan'da tapu kayıtlarının incelenmesi sırasında öğrendiklerini belirtti.

Yazılı açıklamada "süreçle ilgili belediyeye herhangi bir resmi tebligat yapılmadığı, herhangi bir bildirimde bulunulmadığı ve bilinen herhangi bir mahkeme kararı ya da devam eden bir yargı süreci olmadan mülkiyet değişiminin gerçekleştiği" belirtildi.