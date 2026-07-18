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Kaynak: Haber Merkezi

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un, cep telefonunun şifresini emniyet görevlileriyle paylaştığı iddia edildi.

Gazeteci Yiğit Uzun'un aktardığı bilgiye göre Uğur, telefonunun incelenmesine izin vererek şifresini polislere teslim etti.

İddiaya göre Oğuzhan Uğur, bu sırada "Saklayacak bir şeyim yok." ifadesini kullandı.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ederken, söz konusu bilgiye ilişkin resmi makamlardan veya Oğuzhan Uğur cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.