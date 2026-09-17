Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, CHP’den istifa etti.

İBB Meclisi’nde kararını açıklayan Arda, herhangi bir partiye katılmadan görevlerine bağımsız üye olarak devam edeceğini bildirdi.

'BAĞIMSIZ KALACAĞIM'

İBB ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Arda, CHP’den istifa etti. Arda, İBB Meclisi kürsüsünden yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte herhangi bir siyasi partiye katılmayacağını ve görevlerini bağımsız meclis üyesi olarak sürdüreceğini belirtti.

Siyasette kişisel hesaplar ve parti içi mücadeleler yerine vatandaşın hizmet beklentisinin esas alınması gerektiğini vurgulayan Arda, İBB ve Kartal Belediye Meclislerindeki görevlerine bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.

İBB MECLİSİ'NDE KOMİSYON ÜYESİ

Daha önce Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Arda, 2019’da Çekmeköy’den, 2024’te ise CHP listesinden Kartal’dan belediye meclis üyesi seçildi.

Arda, İBB Meclisi’nde Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak görev yapıyor.

AK PARTİLİLERLE TOKALAŞTI

CHP'den istifa eden ve 'bağımsız kalacağım' diyen Ekrem Eray Arda, İBB Meclisi'nde kararını açıkladıktan sonra AK Parti grubuyla tokalaştı