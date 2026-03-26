Gazeteci Hasan Basri Akdemir, İBB davasında itirafçı olup ifadesini geri çeken Murat Kapki'nin ardından, bir diğer itirafçı Adem Soytekin'in de ifadesini geri çekebileceğini söyledi. Akdemir, "Adem Soytekin'in 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları atılırken alkışladığını öne sürdü.

Hasan Basri Akdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'ŞAHAN VE ÖZEL ARASINDA DİL FARKI VAR'

Resul Emrah Şahan savunmasını yaptı. Şimdi Özgür Özel Erdoğan'ın 'suç örgütü' ifadesine ne diyor? "Suç örgütü lideri Erdoğan'dır" diyor. Resul Emrah Şahan ise farklı bir dil kullanıyor. Erdoğan'ın zamanında yol aldığı yol arkadaşlarının isimlerini veriyor. "Çok başarılı çalıştılar. Türkiye'ye hizmet ettiler. Erdoğan, yol arkadaşlarıyla birlikte bunları başardı. Biz de İmamoğlu2nun etrafında yol arkadaşlarıyız, biz de hizmet etmek için bir aradayız" diyor. Farklı bir dil kullanıyor.

"ADEM SOYTEKİN DE İMAMOĞLU'NU ALKIŞLAMIŞ"

Adem Soytekin'in duruşma salonunda Ekrem İmamoğlu'nu alkışladığı söyleniyor. Murat Kapki ile ilgili yaşanan şey Adem Soytekin ile ilgili de yaşanır mı diye soru işaretleri oluştu