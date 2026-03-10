Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB yargılamasının gerçekleştiği Silivri 1. No’lu duruşma salonunda kaydedilen görüntüler ile ilgili re’sen soruşturma başlattı. Emniyet'e şüpheli tespiti yapılması için talimat verildiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı,

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla;

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında 5237 sayılı TCK’nın 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

ÖZEL'E DE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ilk günkü duruşma sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da soruşturma başlatmıştı.