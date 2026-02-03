Halktv yazarı Bahadır Özgür'ün bugünkü yazısı dikkat çekti. Özgür, İstanbul Kadıköy'de 17 Ağustos 2025'te meydana gelen bir trafik kazası ile ucu siyasi davalara uzanan bir skandallar zincirini ortaya çıkardığını yazdı. Özgür, olayları şöyle sıraladı.

Medeniyet Üniversitesi yakınlarında bir motosiklet ile Sertaç Cantürk’ün aracı çarpıştı. Kavgayı ayırmak isteyen bir başka motosiklet sürücüsü A.A.Ç., olay yerine çakar ve sirenleri açık halde gelen araçtan inen Mehmet Servan Cantürk tarafından bacağından vuruldu.

İddianameye göre, Duhan Yıldız’a ait lüks araçta yapılan aramada çok sayıda Glock marka tabanca ve 220 adet mermi ele geçirildi. Savcılık, şüphelilerin olay yerine "fikir ve eylem birliği" içinde, hazırlıklı geldiklerini vurguladı.

Olayın dikkat çeken ismi Duhan Yıldız, kamuoyunda İBB iddianamesindeki itirafçı ifadeleriyle tanınıyor. İtirafçı Sarp Yalçınkaya, Vakıfbank Genel Müdürü’ne yakınlığıyla bilinen Yıldız’a Bodrum’da değerli bir taşınmazın devredildiğini öne sürmüştü. Skandal olayda tutuklu sanık kalmazken, dava süreci devam ediyor.

İddianamedeki ağır suçlamalara ve ele geçirilen mühimmatlara rağmen ilk duruşmada gelen tahliyeler ise, "ilişkiler ağının" yargıdaki izdüşümü mü sorusunu akıllara getiriyor. Of’tan Lice’ye uzanan bu tuhaf ittifak, hukukun değil, gücün konuştuğu bir tabloyu gözler önüne seriyor.