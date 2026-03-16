Perşembe günü görülen 4. gün duruşmasında gazetecilerin salonun en uzak noktasına yerleştirilmek istenmesi sonrası kriz çıkmış, heyet duruşmayı bitirmişti. Bugün gazeteciler salonun yine en uç noktasına oturtuldu. Sesleri duyamadığını, yüzleri göremediğini belirten gazeteciler, mahkeme heyetinden daha yakın bir yer talep etti.

Gazetecilerin mahkeme heyetine sunduğu dilekçe şöyle:

Sayın mahkeme heyeti,

Bizler gazeteciyiz, size bu satırları sizin yüzünüzü dahi göremediğimiz, sesinizi duymakta zorlandığımız, salonun gazetecilik yapmak için en elverişsiz noktasından kaleme alıyoruz.

Bizler halkın haber alma hakkını savunan, kamu adına haber yapan, bu salonun sizler gibi tarafsız üyeleriyiz. Anayasa ile koruma altına alınan halkın haber alma hürriyetinin birer temsilcileriyiz.

Bu süreçte, yargılamanın başladığı günden bu yana hiçbir şekilde “duruşma düzenini bozmayan” gazeteciler, sizin takdirinizle salonun görece daha ortasında yer alan mikrofonsuz masaların bulunduğu bölüme alındık.

Perşembe günü görülen duruşmada yine sizin takdirinizle salonun gazetecilik için en elverişsiz bölümüne gönderilmek istediğimizde ise bu durum duruşmanın ertelenmesine neden oldu.

16 Mart itibarıyla duruşmanın 5. gününde yine salonun en sağ arka köşesinde, en kör noktadayız. Gazetecilik, halkın haber alma özgürlüğü ve basın özgürlüğü adına yeniden gazeteciliği elverişli koşullarda yapabileceğimiz, duruşmayı daha önce takip ettiğimiz yerde, avukatların yanındaki masaların olduğu alanda takip etmek istiyoruz.

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.